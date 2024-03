EDUCAÇÃO

Parceria entre Instituto Cervantes e prefeitura garante bolsas de espanhol para 50 jovens soteropolitanos

As bolsas foram doadas por conta do acordo de Cooperação Institucional entre para a prefeitura e o Instituto Cervantes, assinado em 2023. As aulas vão acontecer na plataforma AVE Global, utilizada em todo mundo para o ensino da língua espanhola pelo instituto do Governo Espanhol.