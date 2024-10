OBRAS SOCIAIS

Paróquia Nossa Senhora da Vitória promove 43ª Feira da Fraternidade

Lançamento do evento será na próxima terça-feira (8)

A Paróquia Nossa Senhora da Vitória promove, na próxima terça-feira (8), o lançamento da 43ª Feira da Fraternidade, em Salvador. O evento será realizado no Salão Paroquial da Igreja, no Largo da Vitória.

No evento, que terá um café da manhã para os convidados, será apresentado o projeto do novo local da Feira. O Padre Luís Simões também participará do lançamento.