ARBORIZAÇÃO

Parque Botânico é inaugurado no Dique do Tororó

Abertura do parque acontece na próxima terça (15)

Da Redação

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 17:58

Dique do Tororó e placas informativas do novo Parque Botânico Crédito: Divulgação

A partir da próxima terça-feira (15), o Dique do Tororó terá um Parque Botânico. A ação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) tem o objetivo de favorecer a manutenção e ampliação da arborização urbana, o que pode ter impacto nas políticas públicas e no planejamento das cidades.

A arborização urbana promove sombreamento e a formação de microclimas com efeitos positivos na qualidade de vida da população. Em um cenário nacional de queimadas de florestas, com graves consequências para a qualidade do ar, um grupo de estudantes e professores se reuniu para criar o Parque Botânico Dique do Tororó.

As árvores do entorno do Dique foram identificadas com placas informativas sobre as espécies, convidando o público a enriquecer as suas caminhadas, conhecendo melhor a flora local e aprendendo a valorizar os raros refúgios verdes em uma Salvador cada vez mais cimentada.

O projeto teve início em 2021, com uma iniciativa piloto que estabeleceu o Parque Botânico Morro das Vivendas, no bairro do Rio Vermelho. Desta vez, a equipe decidiu por ampliar o alcance desta ação de divulgação científica, levando o projeto para um dos principais cartões portais da cidade.