Parque da Cidade recebe ação cívica em celebração ao Dia do Soldado

Apresentação da programação da Semana do Dia do Soldado. Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Uma grande ação cívica, artística e cultural está prevista para acontecer no Parque da Cidade neste domingo (27), a partir das 10h30, em comemoração ao Dia do Soldado. O ato faz parte das celebrações da Semana do Dia do Soldado, que teve início na sexta-feira (17) e tem programação até este domingo.



O evento contará com uma exposição de materiais e viaturas de emprego militar em estandes de Unidades do Exército, da Marinha do Brasil, da Força Aérea, da Polícia Militar da Bahia, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Rodoviária Federal e do SAMU.

Também faz parte da programação a promoção de atividades lúdicas destinadas às crianças, como pista de corda, oficina de camuflagem, arremesso de “granadas”, circuito de trânsito e variados brinquedos infláveis, além das atrações e brincadeiras já disponíveis no Parque. A programação é coordenada pela 6° Região Militar e conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, bem como com a participação e parceria de outros órgãos.

Ainda serão oferecidos atendimento médico, serviços de documentação e atrações culturais. Entre os serviços disponíveis no Parque da Cidade estarão: emissão de certidão de nascimento e RG, doação de sangue, oferta de qualificação para o mercado de trabalho, vacinação, orientação jurídica, aferição de pressão, raio x e dentista (para o público de 3 a 5 anos).

Por fim, para fechar com chave de ouro, haverá apresentação das Bandas de Música da 6ª RM, dos alunos do Colégio Militar de Salvador (CMS) e da Banda Autorais, bem como de uma Peça Artístico-Cultural sobre o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, das 14h30 às 17h30, na Concha Acústica do Parque da Cidade.

Cada parte da programação terá um horário específico. A exposição estará aberta para visitação entre às 10h30 e 16h. Os serviços de documentação e saúde ocorrerão das 10h30 às 16h30. As atrações culturais serão no turno da tarde, das 14h30 às 17:30.

Data homenageia ilustre militar do exército

O Dia do Soldado foi instituído no dia 25 de agosto em homenagem a Duque de Caxias, um dos militares mais importantes do exército. Para o General Guedon, Comandante da 6° Região Militar, a semana de celebrações será uma reverência ao militar e uma maneira de aproximar os soteropolitanos da história do Exército Brasileiro.

"É um momento que o Exército tem de divulgar um pouco mais do seu trabalho, tanto para o público interno, como para o público externo [...] e para reverenciar o nosso patrono. Seus valores, características do profissional militar, o amor por nossa profissão e a nossa missão principal de defender a pátria e nosso país. Permite que a gente destaque isso um pouco mais", afirma.

General Guedon divulgou a programação da Semana do Soldado na quinta-feira (17), durante um café com jornalistas na sede do comando da 6° Região. Entre os presentes estavam a diretora executiva do CORREIO, Renata Correia, a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, e outras autoridades.

Confira programação

- 49ª Corrida Duque de Caxias

Esta corrida, com forte caráter solidário, arrecadou cinco toneladas de alimentos que serão doados para (dez) diferentes instituições.

Quando: Domingo (27), às 7h

Onde: Com largada no Colégio Militar de Salvador (CMS), percorrendo a orla de Salvador.

- Dia do Soldado no Parque

- Exposição de Materiais, Demonstrações Militares, Atividades Lúdicas e Prestação de Serviços para a Comunidade, às 11h

- Apresentação das Bandas de Música da 6ª RM e dos alunos do Colégio Militar de Salvador (CMS) e da Banda Autorais

- Apresentação de peça Artístico-Cultural sobre o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, das 14h30 às 17h30, na Concha Acústica do Parque da Cidade

- Serviços de saúde e documentação, das 10h30 às 16h30

- Emissão de certidão de nascimento e RG

- Regularização da situação militar

- Doação de Sangue

- Pesquisa de emprego, Sac empreendedor, oferta de qualificação profissional, orientação aos consumidores, entre outros

- Vacinação

- Educação para o trânsito

- Orientação jurídica e mediação de conflitos em casos de divórcio, pensão alimentícia, cobrança de dívida, relação de consumo e conflitos de vizinhança

- Aferição de pressão, orientação médica e teste de glicemia

- Raio X do tórax e busca de sintomas respiratórios

- Saúde bucal (escovação e aplicação de flúor em crianças e jovens de 3 a 15 anos)

- Reclamação quanto a processos em primeiro grau na Justiça baiana