SALVADOR

Parque da Cidade recebe ação do Exército com emissão de documentos, consultas e vacinação gratuita

Atividade marca celebração do Dia do Exército e vai oferecer vários serviços, além de opções de lazer

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2025 às 11:21

Mutirão de ações celebra o Dia do Exército Crédito: Divulgação

Neste sábado, 12 de abril, a população de Salvador terá acesso a uma ampla oferta de serviços gratuitos durante a Ação Cívico-Social promovida pela 6ª Região Militar do Exército Brasileiro. O evento acontece das 9h às 16h, no Parque da Cidade, e integra as comemorações pelo Dia do Exército, celebrado em 19 de abril.>

A ação reunirá atendimentos em áreas como saúde, odontologia, assistência jurídica e serviços administrativos. Estão previstos, entre outros, emissão de carteira de identidade, cartão SUS e certidões de nascimento, casamento e óbito; aferição de pressão e glicemia; vacinação para todas as faixas etárias; testagem de infecções sexualmente transmissíveis; orientação jurídica em casos de pensão alimentícia, partilha de bens e reconhecimento de paternidade, além da coleta de DNA.>

A iniciativa também oferecerá consulta com médicos de diversas especialidades, atendimento odontológico com foco em higiene bucal, orientação sobre trânsito e defesa civil, além de atividades educativas sobre eficiência energética e saúde. Haverá ainda espaço para cadastro em vagas de emprego e atendimento do SAC Empreendedor.>

O público também poderá visitar exposições de equipamentos militares, assistir a apresentações da Banda de Música da 6ª Região Militar e do canil do 6º Batalhão de Polícia do Exército, além de participar de atividades recreativas voltadas para crianças.>

A ação é coordenada pela 6ª Região Militar em parceria com a Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro de Salvador, com apoio de diversas secretarias municipais, órgãos da Prefeitura, Tribunal de Justiça da Bahia, Departamento de Polícia Técnica, Fundação José Silveira, Coelba e outras instituições. "É uma ação que tem por finalidade comemorar o Dia do Exército. Ano passado foram mais de 3 mil atendimentos e a expectativa é que a gente consiga realizar mais atendimentos, porque ela foi reforçada", explica.>