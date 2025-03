ELAS POR TODAS

Parque Social promove encontro gratuito com 'mulheres inspiradoras' em Salvador

Evento nesta sexta reúne lideranças femininas, incluindo primeira-dama de Salvador, para troca de experiências e diálogo social

O Parque Social realiza nesta sexta-feira (28) a terceira edição do "Mulheres de Impacto", com o tema "Elas por Todas". O encontro acontecerá das 13h às 17h no auditório da organização, localizada em Salvador, e contará com a participação de mulheres que se destacam em diferentes áreas de atuação. >