SALVADOR

Parque Social realiza Aula Magna para Jovens Aprendizes Empreendedores na segunda (30)

O Parque Social vai promover, na segunda-feira (30) uma Aula Magna para 600 jovens do Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor. A atividade vai acontecer às 13h30, na área verde do Parque da Cidade, em Salvador.

"O Parque Social acredita no potencial de cada jovem para construir um futuro melhor. Com o Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor, nosso objetivo é oferecer as ferramentas necessárias para que eles ingressem no mercado de trabalho e também desenvolvam habilidades empreendedoras”, destaca a diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos.