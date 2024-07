BOLSA

Partiu Estágio convoca 1.150 estudantes na Bahia

Em Salvador, estão sendo chamados 714 estudantes, enquanto que na RMS e no interior o total é de 436. Depois da capital, o maior número de convocados está em Feira de Santana e Vitória da Conquista, sendo a maioria dos universitários dos cursos de Administração, Direito e Pedagogia. A relação completa dos selecionados está disponível no site da Secretaria da Administração, que também serão contatados via ligação e notificação do ba.gov.br.

No total, 55 órgãos serão contemplados com as contratações, com destaque para a Secretaria de Educação (SEC), com 379 convocados; a Secretaria de Saúde (Sesab), com 120; e a Polícia Civil, com 70. Os futuros estagiários devem entrar em contato com a unidade de Recursos Humanos do órgão onde irão atuar, através do e-mail ou telefone, entre os dias 1° e 14 de agosto, para informações da forma de entrega da documentação.