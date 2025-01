LISTA PUBLICADA

Partiu Estágio: mais de 600 universitários são convocados para atuar em órgãos da Bahia

Programa promove qualificação profissional

Esther Morais

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 11:30

Partiu Estágio Crédito: Ascom/Saeb

O Partiu Estágio convocou nesta segunda-feira (13) 689 jovens universitários para atuação em órgãos estaduais da Bahia. O programa oferece oportunidades de estágio para que os estudantes ganhem prática profissional. A lista completa dos selecionados já pode ser consultada no site oficial da Secretaria da Administração do Estado (Saeb).

A entrega da documentação será feita entre os dias 20 e 31 de janeiro de 2025. Os convocados serão avisados via WhatsApp sobre a alteração de status no site ba.gov.br e devem acessar o site para conferir os procedimentos e prazos.

Também é necessário que os estudantes entrem em contato com a unidade de Recursos Humanos do órgão onde irão atuar, por e-mail ou telefone, para obter detalhes sobre a entrega.

O Partiu Estágio é voltado para universitários que já concluíram ao menos 50% da carga horária de seu curso superior e que estão matriculados em instituições localizadas na Bahia. O programa busca democratizar o acesso ao mercado de trabalho, priorizando estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), aqueles que completaram o ensino médio em escolas públicas ou com bolsa integral em escolas privadas.

Além disso, 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008, reforçando o compromisso com a inclusão e a equidade.

Vagas e cursos

A nova convocação contempla 53 órgãos estaduais em 28 municípios baianos. Dos 689 estudantes selecionados, 490 irão atuar na capital baiana e 199 em cidades da Região Metropolitana de Salvador e do interior do estado, com destaque para Feira de Santana (48) e Lauro de Freitas (19).