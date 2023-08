Passageiro é preso com 89 kgs de maconha nas malas em ônibus na Bahia

Um passageiro de 23 anos foi preso levando 89 kgs de maconha em malas dentro de um ônibus, nesta terça-feira (8), na BR-116, em Vitória da Conquista, sudoeste baiano.



Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a abordagem e depois de conversar com os ocupantes resolveu vistoriar o compartimento de bagagem, com ajuda de um cão farejador.



O cão K9 Kaleo sentiu o cheiro da droga em quatro malas e sinalizou para os policiais, que revistaram as vagagens e encontraram os tabletes de maconha já embaladas para comercialização, totalizando 89 kgs.