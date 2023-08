Passageiro é preso entrando com 9 kg de maconha em carro de aplicativo em Juazeiro

Nove quilos de maconha foram apreendidos em Juazeiro, no norte da Bahia, na quinta-feira (10). Um homem foi preso em flagrante quando entrava com a droga em um carro de transporte por app.



A ação ocorreu durante investigação para reprimir ação de tráfico na região, conduzida pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da cidade. “Recebemos informações de que um suspeito pegaria uma quantidade de drogas no Coreia e levaria para outro bairro. Com o apoio de policiais do Cati/Norte e 1ª DT monitoramos a área, até localizar o homem”, diz o delegado Flávio André Martins, titular da DTE.