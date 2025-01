MUDANÇA

Passaportes deixarão de ser emitidos no Shopping Barra

Unidade será encerrada e Central de Atendimento ao Público da PF vai funcionar no Shopping Paralela

A Polícia Federal na Bahia passará a contar com uma nova Central de Atendimento ao Público na capital baiana. A unidade vai funcionar no Piso G2 do Shopping Paralela e irá oferecer os serviços de emissão de passaportes, da Delegacia de Controle de Armas e de Produtos Químicos e da Delegacia de Controle de Segurança Privada. O novo espaço será inaugurado no dia 4 de fevereiro. >

A Polícia Federal informou ainda que o posto de emissão de passaporte, que antes funcionava no Shopping Barra teve sua atividade encerrada. Com isso, quem emitiu o documento no local e já recebeu email confirmando a chegada do passaporte no local só tem até esta quinta-feira (23) para fazer a retirada na unidade do Barra. Quem não conseguir, terá que se dirigir a unidade do Paralela, a partir de segunda-feira (27). A unidade do Shopping da Bahia vai manter a emissão, assim como o posto no Aeroporto de Salvador.>