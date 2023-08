Pastor de 62 anos desaparece em Salvador após sair para pregar

O pastor Paulo César de Oliveira, de 62 anos, está desaparecido desde o último sábado (26), depois de sair de casa, na Liberdade, e não retornar mais.



A família contou à TV Bahia que Paulo César costumava sair para pregar usando um paletó - sábado trajava um marrom - e ia de transporte público, retornando depois. Dessa vez, contudo, a noite caiu e Paulo César não voltou.



A filha, Bruna Monique, disse que foi trabalhar e viu o pai no ponto de ônibus perto do Ponto Inclinada. "Eu disse 'Painho vai para avenida Sete'. Quando eu retornei, 20h, ele não tinha chegado. Foi passando o decorrer das horas e minha mãe me ligou dizendo que meu pai não chegou".