POLÍTICA

PDT anuncia apoio a Elmar Nascimento na disputa pela Câmara dos Deputados

A executiva nacional do PDT anunciou, nesta quarta-feira (10), apoio ao deputado federal baiano Elmar Nascimento (União Brasil) na disputa pela presidência da Câmara, que acontecerá no início do próximo ano.

Em maio, uma ala do PSB também sinalizou o apoio a Elmar. Além dele, que é líder da União Brasil na Câmara, também se colocam na disputa o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), e os líderes do PSD, Antonio Brito (BA), e do MDB, Isnaldo Bulhões Jr. (AL).