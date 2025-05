TEATRO

Peça Infinito é atração no Teatro Sesi Casa Branca neste final de semana

Espetáculo acompanha a jornada de Tayó, que recebe a visita de figuras mágicas em uma conexão com a sua querida avó

