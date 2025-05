ESQUEMA

Homem é suspeito de vender carros e depois roubá-los com chave reserva na Bahia

Ele foi flagrado dirigindo sem documentação na cidade de Santo Estevão

Na quinta-feira (8), um homem de 32 anos foi preso em flagrante após ser pego dirigindo, sem habilitação, um carro modelo Chevrolet Cobalt com registro de furto. O episódio ocorreu na cidade de Santo Estevão. Ao ser encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos, os policiais identificaram que o próprio suspeito havia registrado um boletim de ocorrência de furto do carro em Minas Gerais. Havia ainda outra ocorrência de roubo do mesmo veículo, dessa vez com o nome de outra pessoa. >