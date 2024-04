ECONOMIA CIRCULAR

Roupas feitas em projeto de capacitação são doadas no Uruguai

Duzentas e setenta e sete conjuntos de roupas criadas pelos participantes do projeto Ponto da Moda foram doados para as associações João de Deus e de Moradores do Conjunto Santa Luzia, que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social no bairro do Uruguai, em Salvador, nesta segunda-feira (15). As camisas e os shorts para crianças de 10 a 12 anos foram criados durante as aulas da segunda turma do curso de Operador Polivalente do setor de Confecções. O projeto, que formou 29 pessoas em março deste ano, é realizado pela Lavoro Brasil, com patrocínio da Braskem e apoio do Condomínio Bahia Têxtil, do Sindicato da Indústria de Vestuário do Estado da Bahia (Sindvest) e do Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC).