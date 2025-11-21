Pedágio da BA-099 ficará mais caro a partir deste sábado (22); confira valores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:52
As tarifas de pedágio da BA-099 ficarão mais caras a partir de sábado (22). De acordo com a Concessionária Litoral Norte S.A. (CLN), que administra a rodovia, o reajuste de 5,13% corresponde à readequação tarifária anual e foi calculado com base no Índice de Preços do Consumidor (IPCA).
O preço pago por carros comuns vai passar a ser de R$ 9,80 em dias úteis e R$ 14,70 em feriados. Os valores mudam também para caminhões, ônibus, motos e veículos com reboque, variando de acordo com o número de eixos. A mudança foi aprovada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).
CLN administra BA-099 no Litoral Norte
A BA-099 tem 217 quilômetros e vai da ponte do Rio Joanes, entre Lauro de Freitas e Camaçari, até Jandaíra, na divisa com Sergipe. A CLN também administra os acessos para destinos turísticos como Arembepe, Praia do Forte, Subaúma, Conde e outros.
Carros, caminhonetes e furgões (2 eixos)
Dias úteis: R$ 9,80
Fins de semana/feriados: R$ 14,70
Dias úteis: R$ 19,70
Fins de semana/feriados: R$ 29,50
Dias úteis: R$ 14,70
Fins de semana/feriados: R$ 22,10
Dias úteis: R$ 29,50
Fins de semana/feriados: R$ 44,20
Dias úteis: R$ 19,70
Fins de semana/feriados: R$ 29,50
Dias úteis: R$ 39,30
Fins de semana/feriados: R$ 59,00
Dias úteis: R$ 49,10
Fins de semana/feriados: R$ 73,70
Dias úteis: R$ 59,00
Fins de semana/feriados: R$ 88,50
Dias úteis: R$ 4,90
Fins de semana/feriados: R$ 7,40