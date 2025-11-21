Acesse sua conta
Pedágio da BA-099 ficará mais caro a partir deste sábado (22); confira valores

Anúncio de reajuste foi feito nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14:52

CLN administra BA-099 no Litoral Norte
BA-099 administra es Crédito: Divulgação

As tarifas de pedágio da BA-099 ficarão mais caras a partir de sábado (22). De acordo com a Concessionária Litoral Norte S.A. (CLN), que administra a rodovia, o reajuste de 5,13% corresponde à readequação tarifária anual e foi calculado com base no Índice de Preços do Consumidor (IPCA).

O preço pago por carros comuns vai passar a ser de R$ 9,80 em dias úteis e R$ 14,70 em feriados. Os valores mudam também para caminhões, ônibus, motos e veículos com reboque, variando de acordo com o número de eixos. A mudança foi aprovada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). 

CLN administra BA-099 no Litoral Norte

BA-099 administra es por Divulgação
BA-099 administra es por Divulgação
BA-099 administra es por Divulgação
BA-099 administra es por Divulgação
BA-099 administra es por Divulgação
1 de 5
BA-099 administra es por Divulgação

A BA-099 tem 217 quilômetros e vai da ponte do Rio Joanes, entre Lauro de Freitas e Camaçari, até Jandaíra, na divisa com Sergipe. A CLN também administra os acessos para destinos turísticos como Arembepe, Praia do Forte, Subaúma, Conde e outros.

Confira os novos valores 

Carros, caminhonetes e furgões (2 eixos)

Dias úteis: R$ 9,80

Fins de semana/feriados: R$ 14,70

Caminhão leve, ônibus e caminhão-trator (2 eixos, rodagem dupla)

Dias úteis: R$ 19,70

Fins de semana/feriados: R$ 29,50

Carro ou caminhonete com semi-reboque (3 eixos)

Dias úteis: R$ 14,70

Fins de semana/feriados: R$ 22,10

Caminhão, caminhão-trator e ônibus (3 eixos, rodagem dupla)

Dias úteis: R$ 29,50

Fins de semana/feriados: R$ 44,20

Carro ou caminhonete com reboque (4 eixos)

Dias úteis: R$ 19,70

Fins de semana/feriados: R$ 29,50

Caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque (4 eixos, rodagem dupla)

Dias úteis: R$ 39,30

Fins de semana/feriados: R$ 59,00

Caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque (5 eixos, rodagem dupla)

Dias úteis: R$ 49,10

Fins de semana/feriados: R$ 73,70

Caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque (6 eixos, rodagem dupla)

Dias úteis: R$ 59,00

Fins de semana/feriados: R$ 88,50

Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor

Dias úteis: R$ 4,90

Fins de semana/feriados: R$ 7,40

