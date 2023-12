Pelo menos 13,7 mil casos de violência contra a mulher foram registrados na Bahia em 2023

Violência contra a mulher. Crédito: Shutterstock

A Bahia registrou pelo menos 13.751 casos de violência contra a mulher em 2023, conforme dados divulgados pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) e coletados entre o dia 1º de janeiro e 15 de outubro deste ano – a exceção do número de feminicídios, atualizados no dia 5 de novembro. A pasta foi procurada para dados recentes, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.



Entre os tipos de ocorrência, a lesão corporal foi líder com 11.746 casos registrados. Em seguida, estupro de vulnerável (969) e importunação sexual (438) formaram o ranking com os três tipos de violência mais praticados contra mulheres. Casos de estupro (460) e feminicídio (78) completaram a listagem.

Em comparação com o ano de 2022, quase todos os indicadores de violência contra a mulher diminuíram. No período pesquisado pela Polícia Civil, o único aumento computado foi no número de importunação sexual, que cresceu 5,8% em relação ao ano passado, quando 414 mulheres haviam sido importunadas sexualmente. Por sua vez, a maior queda registrada foi na quantidade de casos de estupro, que decaiu 21,37% na comparação anual. Em 2022, 585 mulheres haviam sido estupradas na Bahia.

Os casos de estupro de vulnerável, apesar de corresponderem ao segundo maior número de ocorrências em 2023, diminuiu 18,1% em relação a 2022, quando 1.183 mulheres vulneráveis foram estupradas. A quantidade de casos de lesão corporal teve uma queda mínima de 4,7%, visto que no ano anterior 12.327 mulheres foram vítimas desse tipo de violência.

Na comparação anual, o número de feminicídios decaiu 11,8%, saindo de 85 em 2022 para 75 em 2023. Segundo o Instituto Fogo Cruzado (IFC), que pesquisa a violência armada em Salvador e outros 12 municípios da Região Metropolitana, oito mulheres foram vítimas de feminicídio/tentativas de feminicídio, sendo que seis delas morreram e duas ficaram feridas. Os dados do IFC compreendem o período do dia 1º de janeiro a 18 de dezembro de 2023.

No dia 30 de novembro, uma mulher foi agredida e queimada pelo companheiro, que usou um maçarico em seu corpo. O caso aconteceu na Rua Stella Maris, bairro de São Cristóvão, em Salvador. A vítima da tentativa de feminicídio foi socorrida para o HGE, onde recebeu atendimento.

No dia 10 de novembro, uma mulher de 34 anos foi esfaqueada pelo companheiro na Avenida Joana Angélica, em Salvador. Ela foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). O agressor foi linchado por populares e também deu entrada no HGE.

No dia 16 de outubro, uma adolescente de 17 anos, moradora de Itaberaba, no Centro Norte do estado, entrou em contato com o Cicom da SSP, através do número 190, para relatar que havia sido vítima de estupro, descrevendo as características do suspeito. Ela informou que voltava de uma festa quando foi abordada pelo suspeito, que usou uma faca para ameaçar a jovem. O estuprador foi encaminhado à Delegacia Territorial (DT) de Itaberaba, onde terminou autuado em flagrante.

No dia 1º de maio, a técnica de enfermagem Simone Maria dos Santos, 49 anos, foi morta pelo marido a pedradas, em seu apartamento no bairro da Vila Laura, em Salvador. Segundo vizinhos, a vítima queria o fim do casamento, mas o criminoso não aceitava. Antes de ir a óbito, a vítima teria ligado para o filho pedindo socorro. O jovem ligou para a polícia, mas não chegou a tempo de socorrer a mãe.