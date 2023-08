PepsiCo abre vagas em programa de estágio na Bahia

A PepsiCo abriu inscrições para seu Programa de Estágio, First Gen, com cerca de 30 vagas para as áreas de Recursos Humanos, Pesquisa e Desenvolvimento, Vendas, Insights, Operações, Jurídico, Marketing, T.I e Finanças. Neste ciclo, a empresa aposta em um processo mais ágil e simplificado, em que as vagas estarão disponíveis para inscrição por apenas 120 horas. O prazo vai até o dia 19 de agosto.



A seleção será feita de forma virtual. Para participar, é necessário estar no penúltimo ou último ano da graduação, com formação prevista entre setembro de 2024 a agosto de 2025, e ter disponibilidade para estagiar na cidade da vaga para a qual se inscreveu. O programa segue sem exigências de inglês, faixa etária ou universidade para atrair talentos diversos.