Pescadores que estavam desaparecidos em Itacimirim desde segunda são resgatados

Dois pescadores que estavam desaparecidos na região de Itacimirim desde a última segunda-feira (21) foram resgatados na manhã desta quarta-feira (23) pela Marinha do Brasil.



Os pescadores estão em bom estado de saúde. A embarcação foi localizada, por volta as 9h25, nas proximidades da Barra do Jacuípe e rebocada por outro barco pesqueiro.



A Marinha tomou conhecimento da ocorrência no final da tarde da terça (22). O Salvamar Leste realizou a coordenação das ações da Operação de Busca e Salvamento (SAR) e enviou a Cv “Caboclo”, Navio de Salvamento Distrital.