'Pesquisa mostra que desgaste de Jerônimo vem crescendo na capital', diz ACM Neto

Levantamento da Paraná Pesquisas aponta que 48% dos soteropolitanos jamais votariam em um candidato indicado pelo governador

Da Redação

Publicado em 10 de junho de 2024 às 19:35

Vice-presidente eleito do União Brasil, ACM Neto Crédito: Marina Silva/Correio

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, disse que o levantamento mais recente do instituto Paraná Pesquisas, divulgado na semana passada, mostra que o “desgaste” do governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem ampliado no estado.

Neto fez a ponderação quando comentava o trecho da consulta o qual aponta que 48% dos eleitores soteropolitanos não votariam em um candidato indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"(A pesquisa) mostra um certo desgaste que vem crescendo da administração estadual, do desempenho do governador na capital. Também tenho visto isso nas grandes cidades do interior da Bahia”, disse ACM Neto, em entrevista ao programa Frequência Política, da Rádio Interativa, no final de semana.

A pesquisa foi divulgada no último dia 4 e encomendada pelo Bahia Notícias. Apenas 17,8% dos entrevistados informaram que com certeza votariam em um nome apoiado por Jerônimo. Poderiam votar em um aliado do governador 30,9%, e 47,9% jamais votariam. Já 3,8% não sabem ou não quiseram opinar.

O mesmo levantamento indicou que ACM Neto é o principal cabo eleitoral da capital baiana. Conforme os dados, 33,9% dos eleitores soteropolitanos dizem que “com certeza votaria” em um nome indicado por ACM Neto. Já 39% declaram que poderiam votar no aliado apoiado pelo ex-prefeito de Salvador. Segundo a consulta, 24,3% disseram que jamais votariam, e 2,9% não souberam ou não quiseram opinar.

"(Na eleição em Salvador), você vai ter um prefeito que disputa à reeleição muito bem avaliado (Bruno Reis, do União Brasil), que é querido pela população, e, do outro lado, você vai ter um vice-governador (Geraldo Júnior, do MDB) que as pessoas sabem qual é a história”, acrescentou ACM Neto.

A pesquisa, desta vez, ouviu 800 eleitores entre 29 de maio e 3 de junho. A margem de erro 3,5 pp. para mais ou para menos. O nível de confiança é 95%. A consulta está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº BA-01943/2024.

Ritmo de campanha

Durante o final de semana, ACM Neto foi para duas cidades a fim de declarar apoio aos aliados. Em Buerarema, o vice-presidente do União Brasil participou do ato de pré-campanha de Gel da Farmácia.