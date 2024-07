LANÇAMENTO

Pesquisa sobre violência de estado é lançada em Salvador

Evento acontece na próxima quinta-feira (25)

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 18:32

Caso Gabriel: Amigos e familiares fazem protesto pela morte do menino Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Com a presença de integrantes do movimento Mães de Maio, a pesquisa “Vozes da Dor, da Luta e da Resistência das Mulheres/Mães de Vítimas da Violência de Estado no Brasil” será lançada na proxíma quinta-feira (25), Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. O evento será realizado das 15h às 18h no Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO).

A pesquisa tem como objetivo identificar as formas de organização e resistência das mães e familiares de vítimas de violência de Estado, além de contribuir para o debate sobre a violência estrutural e a violência de Estado no Brasil. O trabalho também visa contribuir na formulação de políticas públicas de reparação que possam interromper o ciclo de violência, impunidade e trauma causado pelo próprio Estado.

Rute Fiuza é uma das pesquisadoras sociais envolvidas no estudo. Mãe de Davi Fiuza, desaparecido após ser levado por policiais em outubro de 2014, ela destaca a importância do trabalho realizado: “Esta pesquisa é um grito de socorro e de resistência. As mulheres e mães que perderam seus filhos para a violência de Estado não podem ser silenciadas. Nós nos organizamos para lutar contra o adoecimento e a impunidade, para que nossas histórias de dor possam se transformar em políticas públicas que previnam novas tragédias.”

O levantamento e a análise de dados foram conduzidos através de uma metodologia participativa, através de rodas de diálogo e da construção de narrativas individuais e coletivas. As experiências e memórias compartilhadas por mulheres e mães de vítimas em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará foram utilizadas na formulação de estratégias de enfrentamento ao sofrimento e ao adoecimento causados pela perda de seus entes queridos.

Segundo a Profa. Dra. Raiane P. S. Assumpção, do CAAF/Unifesp, “o evento de lançamento é uma oportunidade para que a sociedade civil, acadêmicos e autoridades conheçam de perto o trabalho desenvolvido e se engajem na luta contra a violência de Estado e na defesa dos direitos humanos. A pesquisa reforça a necessidade de ouvir e dar voz às mães e familiares que diariamente enfrentam a dor e a luta por justiça."