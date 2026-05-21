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Petrobras abre inscrições para 150 vagas com carga de 20h semanais na Bahia e mais 11 estados

Processo seletivo é online

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:00

Petrobras abre processo s Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

A Petrobras abre nesta quinta-feira (21) um processo seletivo de estágio com 150 vagas distribuídas em 12 estados, incluindo a Bahia. No estado, as oportunidades são para Salvador e Camaçari. A empresa oferece bolsa-auxílio mensal de R$ 1.825, vale-transporte e carga horária de 20 horas semanais.

Veja áreas com vagas abertas na Petrobras 1 de 8

As inscrições poderão ser feitas até 3 de junho pelo site (clique aqui). Para participar, os candidatos devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas de nível superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

O regime de estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o modelo híbrido, a critério da Petrobras. Estagiários com deficiência poderão aderir ao teletrabalho integral, desde que haja compatibilidade com o plano de atividades.

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva online com 60 questões, divididas entre Língua Portuguesa, conhecimentos gerais, Matemática, Raciocínio Lógico, Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, além de conhecimentos sobre a Petrobras.

Logo após a inscrição, os candidatos já estarão aptos a realizar a prova objetiva. Após a etapa, será definida a classificação final do processo seletivo.