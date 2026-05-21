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Petrobras abre inscrições para 150 vagas com carga de 20h semanais na Bahia e mais 11 estados

Processo seletivo é online

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:00

Sede da Petrobras: estatal adota modelo que considera custos nacionais e evita paridade automática com o dólar.
Petrobras abre processo s Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

A Petrobras abre nesta quinta-feira (21) um processo seletivo de estágio com 150 vagas distribuídas em 12 estados, incluindo a Bahia. No estado, as oportunidades são para Salvador e Camaçari. A empresa oferece bolsa-auxílio mensal de R$ 1.825, vale-transporte e carga horária de 20 horas semanais.

Veja áreas com vagas abertas na Petrobras

Administração de Empresas, Advocacia, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Biologia por João Paulo Ceglinski / Agência Brasil
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Administração de Empresas, Advocacia, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Biologia por João Paulo Ceglinski / Agência Brasil

As inscrições poderão ser feitas até 3 de junho pelo site (clique aqui). Para participar, os candidatos devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas de nível superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

O regime de estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o modelo híbrido, a critério da Petrobras. Estagiários com deficiência poderão aderir ao teletrabalho integral, desde que haja compatibilidade com o plano de atividades.

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O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva online com 60 questões, divididas entre Língua Portuguesa, conhecimentos gerais, Matemática, Raciocínio Lógico, Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, além de conhecimentos sobre a Petrobras.

Logo após a inscrição, os candidatos já estarão aptos a realizar a prova objetiva. Após a etapa, será definida a classificação final do processo seletivo.

Além da Bahia, há vagas para municípios dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Sergipe, Ceará e Amazonas.

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Petrobras

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