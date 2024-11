PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS

PetroReconcavo anuncia investimento de mais de R$ 340 milhões na Bahia

Montante irá para a construção de nova unidade de processamento de gás natural

A PetroReconcavo, produtora independente de óleo e gás em bacias terrestres, anunciou nesta segunda-feira (4) um investimento estimado de US$ 60 milhões (cerca de R$ 340 milhões) na construção de sua segunda unidade de tratamento de gás na Bahia, a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) Miranga, no município de Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Este é o maior investimento em uma única instalação industrial da PetroReconcavo. A nova UPGN terá capacidade de processamento de 950 mil m³/dia, com potencial de expansão para até 1,5 milhão de m³/dia. A unidade será localizada em área já adquirida pela Companha e destinada ao tratamento e processamento do gás natural de todos os ativos operados pela Companhia que não estão interligados à outra unidade de tratamento da PetroReconcavo no estado da Bahia, a UTG São Roque. Essa é destinada ao processamento do gás dos campos de Mata de São João, Remanso, Jacuípe e Riacho de São Pedro e iniciou suas operações em agosto deste ano, com capacidade de 400 mil m³/dia.