PIRATAS DAS DUNAS

PF prende caçambeiros em operação contra exploração ilegal de areia na RMS

Grupo atua ilegalmente no Parque Natural das Dunas de Abrantes e Jauá; crimes podem render até 9 anos de prisão

A Polícia Federal iniciou na terça-feira (18) a Operação Piratas das Dunas III, que busca combater a extração e o comércio ilegal de areia no Parque Natural Municipal das Dunas de Abrantes e Jauá, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Durante as investigações, foram identificados caçambeiros e um empresário do ramo de materiais de construção envolvidos na exploração ilícita do recurso mineral. Dois deles foram presos em flagrante.>