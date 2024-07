REGIÃO METROPOLITANA

PF cumpre mandados em combate ao tráfico de animais na Bahia

A investigação teve início quando se descobriu que um animal silvestre do gênero Sapajus (macaco-prego) estava sendo criado em uma residência de Camaçari, acobertado com documentação falsa. Equipes da Polícia Federal cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, em endereços relacionados aos vendedores do animal.