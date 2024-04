OPERAÇÃO HYBRIS

PF deflagra operação contra grupo miliciano em Feira de Santana

Um dos investigados foi beneficiado, em dezembro, com a prisão domiciliar, e, com o aprofundamento das investigações, foi necessário o seu retorno à prisão.

Nessa nova fase da operação, verificou-se a participação de outros cinco policiais militares do estado da Bahia, inclusive de um tenente-coronel, os quais integrariam o braço armado do grupo miliciano, cujas atribuições seriam de fazer a segurança das variadas atividades ilícitas desenvolvidas pela Orcrim, além de ocultarem a propriedade de bens e dissimularem valores angariados em decorrência de infrações penais.

A deflagração da operação contou com o apoio do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal (GPI) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual (GAECO).