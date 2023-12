Político e PMs são alvos em operação contra grupo miliciano em Feira de Santana

A investigação começou apóso Ministério Público do estado da Bahia enviar um ofício à PF sobre os crimes que estavam acontecendo em Feira e região. Com o avanço das investigaçõs, a polícia identificou elementos que revelaram a participação dos indiciados num grupo miliciano e evidenciaram parte de sua estrutura, inclusive o seu poderio econômico.

Um político, que tem foro privilegiado, e policiais militares fazem parte da organização criminosa. Os PMs fazem parte do braço armado do grupo miliciano, cujas atribuições seriam de efetuar cobranças, mediante violência e grave ameaça, de valores indevidos oriundos de jogos ilícitos e empréstimos a juros excessivos.

A deflagração da operação contou com o apoio do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal (COT), Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal (GPI), do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual (GAECO) e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil da Bahia (CORE).