PF deflagra operação contra grupo que desviava insumos agrícolas

A Polícia Federal deflagrou uma operação desarticular uma associação criminosa especializada na subtração de insumos agrícolas em Candeias. A Operação Aratu cumpre mandados nesta quarta-feira (16) e acontecem parceria com o Ministério Público e a Polícia Civil. Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de mais de R$ 11 mil nas contas bancárias dos investigados, em cumprimento à decisão expedida pelo juízo da Vara Criminal de Candeias.

Segundo a PF, a investigação teve início após a comunicação do furto de 5,5 toneladas de fertilizantes KCL, ocorrido no dia 29 de junho de 2023, no interior do Porto de Aratu. Como o avanço da apuração, a polícia descobriu a participação dos investigados num grupo criminoso e evidenciaram parte de sua estrutura. Um dos envolvidos já foi preso pela Polícia Federal, no ano de 2015, e vinha praticando crimes contra o patrimônio há alguns anos.