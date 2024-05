PF desarticula esquema de fraudes em licitações na Prefeitura de Jeremoabo

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (24), a Operação Jerimum, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso especializado em fraudar licitações da Prefeitura Municipal de Jeremoabo. O esquema funcionava através da celebração de contratos irregulares com o município na área de transporte escolar, com superfaturamento de preços e, consequentemente, desvio de recursos públicos.

Segundo a Polícia Federal, o esquema consiste na interposição de “laranjas” como proprietários das empresas contratadas, com a finalidade de ocultar o real beneficiário da fraude. Havia ainda a alteração da razão social das empresas, disfarçando a continuidade do crime, ou ainda através da inclusão de novas empresas pertencentes ao mesmo grupo criminoso para participar das licitações fraudulentas.

Jerimum faz alusão à origem do nome do município Jeremoabo, que vem do Tupi e significa “plantação de abóboras”. A Polícia Federal continuará a apuração com o objetivo de dimensionar o prejuízo causado e identificar outros integrantes da organização criminosa.