OPERAÇÃO TERRA LIVRE

PF destrói cerca de 3 mil pés de maconha na região do Vale do São Francisco

A Polícia Federal (PF), em ação integrada com a Cipe-Caatinga e a 25ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) da Bahia, deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 'Operação Terra Livre' para a erradicação de plantios de maconha no município de Casa Nova, na região do Vale do São Francisco. Foram destruídos cerca de 3.300 pés de maconha.