SAÚDE

Clínica realiza mutirão gratuito para tratamento de dor lombar

Com intuito de facilitar o diagnóstico precoce e o tratamento da Espondilite Anquilosante, doença autoimune, sem cura e pouco conhecida, que afeta principalmente a coluna vertebral, a Clínica IBIS, em parceria com a Faculdade ZARNS de Medicina, realiza na sexta-feira (10), a partir das 8h, o ‘Mutirão de Dor Lombar’ em combate à doença. Os interessados podem se inscrever através da internet.

De acordo com o reumatologista da IBIS, Rafael Carvalho, os sintomas dessa condição inflamatória crônica, geralmente tem um começo insidioso de dor lombar, que gera rigidez matinal e limitação para as atividades do dia a dia. “Também pode haver dor em outros membros, com destaque para o pé, na região do calcanhar e tendão de aquiles”, afirma o médico.