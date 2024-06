CRIME

PF destrói mais de 60 mil pés de maconha no norte da Bahia

A Polícia Federal destruiu aproximadamente 61 mil pés de maconha no município de Andorinha, no norte baiano, na quinta-feira (27). A erradicação fez parte de uma ação integrada Policia Militar, pela Operação Terra Livre.

Durante as buscas, um homem foi preso em flagrante portando pequena quantidade de maconha pronta para o consumo. Ele estava em uma casa no interior da propriedade. No mesmo local, havia três armas de fogo e munições.