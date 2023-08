PF faz operação contra fraudes no PIS e Pasep em cidades do Oeste da Bahia

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra um grupo que fraudava valores do PIS e do Pasep, por meio de saques indevidos. Os mandados da Operação Arcanum estão sendo cumpridos em cidades do Oeste da Bahia e no Piauí, nesta quinta-feira (24).



A operação envolveu a participação de 40 policiais federais que cumprem nove mandados de busca e apreensão. As ações acontecem nas cidades de Xique-Xique, Jacobina, Baianópolis, Mansidão, Buritirama, Cotegipe e Santa Rita de Cássia, no estado da Bahia, além do município de Júlio Borges no Piauí.