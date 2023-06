PF incinera mais de 100 kg de drogas apreendidas em Barreiras

Na manhã desta terça-feira (20), a Polícia Federal incinerou mais de 100 kg de drogas, apreendidas neste ano em diversas investigações, e que estavam em posse do órgão policial, na cidade de Barreiras, no extremo-oeste da Bahia.



Ao todo, foram destruídos cerca de 103 Kg de tablets com pasta base de cocaína, entre outras substâncias ilícitas.



Conforme determinação legal, o procedimento de queimada foi adotado após decisão judicial e na presença de autoridades representantes do Ministério Público do Estado da Bahia e Vigilância Sanitária, que acompanharam todas as fases da medida.