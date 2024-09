COMÉRCIO ILEGAL

PF inicia operações em combate ao contrabando de cigarros em Salvador e Feira de Santana

A Polícia Federal segue nesta quinta-feira (5) com operações em combate ao contrabando de cigarros em Salvador e Feira de Santana. Na capital, a Operação Fumo Ilegal é voltada ao comércio de itens do Paraguai.

A operação iniciou com a prisão em flagrante de três investigados e a apreensão de 70 mil maços de cigarros importados, no ano de 2020. Com o avanço das investigações foi possível identificar outros envolvidos na associação criminosa especializada no contrabando de cigarros, que utilizava de um depósito de bebidas para ocultar os produtos contrabandeados.