INVESTIGAÇÃO

PF não vê elementos que envolvam Thiago Dantas em fatos apurados pela operação Overclean

Secretário determinou a instauração de uma sindicância administrativa para apurar os fatos v

A Polícia Federal (PF) considera que não há indícios de participação do secretário municipal de Educação de Salvador, Thiago Dantas, no esquema investigado pela Operação Overclean em pelo menos cinco estados. Pela ausência de qualquer sinal de envolvimento nos fatos apurados, o titular da Smed não foi alvo de nenhum dos mandados judiciais, cumpridos na última semana.

“Diferente do investigado Flávio Henrique de Lacerda Pimenta, Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação de Salvador/BA, não há elementos concretos aptos a demonstrar que o Secretário Municipal de Educação aderiu ao pacto criminoso, razão pela qual não será objeto de medida cautelar no âmbito deste apuratório”, destaca um trecho do relatório da Polícia Federal.