'Pintor dos Orixás', Ed Ribeiro, expõe obra baiana em Paris durante abertura dos jogos olímpicos

O artista plástico baiano, conhecido internacionalmente como ‘’Pintor dos Orixás’’, Ed Ribeiro, irá expor suas obras na mostra ‘’Ecos dos Orixás’’ no prédio histórico 59 Rue de Rivoli, em Paris, durante a abertura dos Jogos Olímpicos, entre os dias 12 e 24 de junho.

A mostra, produzida por Foteini Foteinaki, tem como objetivo construir, por meio da arte e momentos de debates, respeito e informação pelas influências de diversas culturas, principalmente, africana, que gerou aspectos culturais e sociais da América Latina, unindo também as fés que formaram essa nação.

Com curadoria de Paulo Rufino, cientista brasileiro que mora desde 2010 na Europa, a exposição tem aspectos que registram um elo cultural entre as heranças brasileiras que perpassam as origens africanas, indígenas e europeias.