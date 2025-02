SALVADOR NAS REDES

Pintura de 'timbaleiro' em monumento de Jorge e Zélia divide opiniões de internautas

Estátuas surgiram pintadas em imagens que circulam nas redes sociais

Com a aproximação do Carnaval, em Salvador, mesmo quem não é timbaleiro acaba se tornando um pouco: eu, você, o Jorge Amado e a Zélia Gattai. As estátuas dos escritores baianos, posicionadas no Largo de Santana, no Rio Vermelho, foram alvo de uma pintura durante o último final de semana. Um braço de cada uma das figuras homenageadas foi pintado com uma referência às pinturas corporais da banda do Candeal. >