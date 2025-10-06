GASTRONOMIA

Pipoca de manjubinha, brownie de Ilhéus e farofa do Recôncavo: o sabor da Bahia no coração do Rio de Janeiro

Pratos autênticos, histórias inspiradoras e ingredientes de raiz marcaram a presença baiana em terras cariocas

Larissa Almeida

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:30

Pratos fazem sucesso com os cariocas Crédito: Larissa Almeida

Há quem diga, em tom de brincadeira, que só mesmo o Espírito Santo poderia separar a Bahia e o Rio de Janeiro no mapa do Brasil para conter a catarse carnavalesca e os verões prolongados que o encontro de baianos e cariocas poderia proporcionar. Embora as delimitações geográficas tenham impedido essa união, ela se mostrou inevitável nos molhos, temperos e até nas guloseimas que participaram do Rio Gastronomia, o maior festival do ramo no país, que contou com iguarias baianas em pratos diversos durante três finais de semanas seguidos no bairro da Gávea, na Zona Sul fluminense.

Para encontrar as delícias com gosto da Bahia, o primeiro sentido a ser utilizado foi a visão. Em meio a dezenas de estandes montados no Jockey Club Brasileiro, chamou atenção aquele nomeado como Dois de Fevereiro. Na fachada do local, a imagem de Iemanjá e o barquinho decorado com fitas do Senhor do Bonfim levaram à suspeita que viria ser confirmada logo em seguida por Krause Sales, gastrônoma que é aluna e amiga do chef do restaurante.

“João Diamante [chef do restaurante] é baiano”, conta, desvendando logo o mistério. “Ele é muito ligado às matrizes dele. Ele nasceu na Bahia, mas veio criança para o Rio e, através do Dois de Fevereiro, ele viu a forma de homenagear a terra e a ancestralidade dele, e fazer um tributo a Iemanjá”, explica Krause.

Na noite do penúltimo sábado do evento, dia em que a reportagem esteve no Rio Gastronomia, a gastrônoma estava responsável pelo estande do amigo. Ela fez um passeio pelos pratos que estavam sendo vendidos no festival e explicou que o preparo de cada um deles resultava de uma experiência de João pela Bahia.

“Tudo aqui tem um ‘quê’ de Bahia. Ele ofertou como entrada uma pipoca de manjubinha, com maionese de capim-limão e pimenta-de-cheiro, além da coxinha de bobó de camarão. De prato principal, tem o Arroz Odoyá, que conta com arroz e frutos do mar. Ou seja, tudo está ligado às águas. O mais diferente que ele cozinha, e que é vegetariano, é o nhoque de banana-da-terra”, detalha Krause.

Depois de experimentar o trio de coxinhas de bobó de camarão, que tinha o azeite de dendê mais suave do que aqueles encontrados em terras soteropolitanas, o paladar guiou a busca por um doce – o que, no processo, acabou possibilitando o encontro com um pedaço do sul da Bahia, presente nos brownies de Andressa Fonseca, proprietária da Doutora Brownie.

Andressa vende brownie com cacau de Ilhéus Crédito: Larissa Almeida

No estande de Andressa, foi possível experimentar mais de um sabor da guloseima de chocolate feito com o cacau que é importado de Ilhéus. O cardápio variado tinha como opção brownie com brigadeiro, leite em pó, doce de leite, café, caramelo salgado e ganache salgado. Com a alta demanda por chocolate, a escolha por um produto de qualidade foi um investimento feito à medida que o negócio crescia, conforme conta a empreendedora.

“Desde 2017, a marca nasceu com o intuito de me ajudar a ter uma renda para fazer a faculdade de Medicina e cresceu tanto que eu desisti da faculdade. Me apaixonei pela gastronomia e estou aqui até hoje. Enquanto o negócio foi crescendo, dei preferência a marcas de chocolate feito com o cacau da Bahia. Não abrimos mão de usar, porque somos apaixonados pelo gosto”, relata.

A paixão pelo sabor dos produtos alimentícios produzidos pelos baianos também determinou a preferência do CEO Tiago Rocha. Mas, antes de chegar até a história dele, foi preciso ouvir representantes dos estandes da feira de produtos regionais, que teve direito a uma grande área de exposição no evento. Dona da Bodega Produtos do Nordeste, a carioca Socorro Feliciano foi a principal responsável por espalhar a fama de uma farofa que faz sucesso no Rio Gastronomia.

A farofa em questão, que é vendida por ela fora do festival, foi idealizada e criada por Tiago, com farinha vinda diretamente do Recôncavo Baiano. Ele diz que a ideia de fazer farofas temperadas surgiu há mais de dois anos, mas somente em novembro de 2024 a Yaci Farofas nasceu.

“Tudo começou com a farofa Premium, que era muito apreciada nos restaurantes que trabalhei. De diferente, tem o carinho e o resultado de muito estudo, que me fez chegar à decisão de usar cebolas e alhos desidratados, que preservam 95% dos nutrientes. Nesse processo de estudo, fui até algumas casas de farinha experimentar farinhas do Brasil inteiro e fui identificando que a do Recôncavo Baiano era muito saborosa”, conta Tiago.

Entre as características da farinha baiana, mais precisamente de Santo Amaro e adjacências, o CEO da Yacy Farofas destaca o equilíbrio no sabor e granulação, que favorece a crocância na hora do preparo. Anualmente, a fábrica responsável pela confecção da farofa importa 400 quilos da farinha, movimentando a economia do Recôncavo e levando mais da Bahia para o Rio.

Ampliação da conexão além da gastronomia

Patrocinadora oficial do Rio Gastronomia, a GOL reconheceu a conexão entre a Bahia e o Rio de Janeiro ao decidir disponibilizar, entre agosto e dezembro, cerca de 396 voos entre Salvador e a capital fluminense, uma média de 80 voos semanais. No Rio, a companhia é líder e já responde por 60% da oferta geral na cidade, na soma das operações no Aeroporto Internacional Tom Jobim (GIG) e no Santos Dumont (SDU).

Para além do Rio, a GOL anunciou o crescimento anual de 13% na oferta de voos domésticos no verão, com 60 mil voos e 11 milhões de assentos disponíveis entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. A região Nordeste vai receber mais de 21 mil operações e 4 milhões de assentos, um aumento de 10% frente à temporada do verão anterior.

Salvador, que é vista como um importante centro de distribuição de voos da companhia, vai receber mais operações para Natal, Fortaleza, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, Campinas/Viracopos, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Já Porto Seguro contará com ligações diretas da GOL desde Brasília e Rio/Santos Dumont, bem como o aumento da oferta da frequência de voos para Rio de Janeiro, São Paulo e a capital baiana.