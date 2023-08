Pirajá: empresário é sequestrado e agredido em cativeiro

Um empresário foi sequestrado e teve o carro roubado no bairro de Pirajá, nessa terça-feira (23). Segundo informações da Polícia Civil, ele e um amigo foram levados para um cativeiro e agredidos.



Depois das agressões, os dois foram liberados em um posto de gasolina, no bairro de Sussuarana. Celulares e objetos pessoais das vítimas foram roubados.



O carro do empresário foi localizado no bairro da Mata Escura. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) investiga o caso. Ninguém foi preso.