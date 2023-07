Pistola israelense é apreendida com adolescentes em Feira de Santana

Uma pistola israelense foi apreendida com dois adolescentes por agentes da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), de Feira de Santana, na segunda-feira (24).



De acordo com a polícia, um homem de 50 anos denunciou que os adolescentes e um terceiro homem haviam acabado de roubar a sua moto, na Rua do Carralho, no bairro de Santo Antônio dos Prazeres.



Os adolescentes e a arma foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil.