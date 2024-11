TRANSPORTE

Plano Inclinado Gonçalves vai ser de graça até conclusão de reforma

O valor de R$ 0,15 não será cobrado até o fim da reforma do Elevador Lacerda

Passageiros que utilizam o Plano Inclinado Gonçalves passaram a contar com gratuidade na tarifa. O valor de R$ 0,15 não será cobrado até o fim da reforma do Elevador Lacerda, prevista para ser entregue até o fim de dezembro. O Gonçalves opera de segunda a sexta, das 6h30 às 18h15, aos sábados, de 7h às 18h15, e aos domingos, das 9h às 15h.

Os usuários podem levar uma bicicleta por viagem nas cabines, o que permite ao ciclista evitar as ladeiras que interligam as regiões. A tarifa gratuita até a conclusão da reforma no modal vizinho vale também para quem está com a bicicleta.