MEIO AMBIENTE

Plano para remover coral invasor da Baía de Todos-os-Santos é definido e contará com voluntários

Coral invasor ameaça a biodiversidade local

Após missão realizada na Baía de Todos-os-Santos, especialistas definiram como será o combate ao coral invasor que ameaça a região. Em janeiro, o CORREIO acompanhou a visita à Ilha de Itaparica , onde a espécie se multiplica com rapidez. O plano de combate contará com quatro etapas e envolverá voluntários. >

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente da Bahia (Sema), a ação ocorrerá entre fevereiro e março. Serão realizadas capacitação de pescadores e mergulhadores, remoção do coral, monitoramento e mapeamento de outras áreas afetadas. >

O treinamento será feito entre 14 e 21 de fevereiro para explicar os procedimentos para a remoção do coral na marina da Ilha e em áreas próximas à Ilha do Medo. >

O octocoral de aparência flexível e carnosa é denominado Chromonephthea braziliensis. Pesquisadores acreditam que a espécie foi trazida à Bahia por plataformas de petróleo vindas do Rio de Janeiro. Por não ser natural da Baía de Todos-os-Santos, o coral não possui predador natural e ameaça os animais existentes . >

Remoção

Na terça-feira (4), após a última expedição de monitoramento, foram definidas as estratégias para remoção do coral invasor. O método adotado inclui a remoção manual, aliada à limpeza minuciosa do local e, quando necessário, à aplicação de sal ácido para garantir a eliminação completa da espécie. >