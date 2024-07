TRÁFEGO

Plano prevê mais de R$100 mi para ampliação da rede cicloviária de Salvador

Planejamento tem como objetivo ser finalizado em uma década

Da Redação

Publicado em 19 de julho de 2024 às 16:02

Bicicleta em Salvador Crédito: Betto Jr. e Lucas Moura/Secom PMS

Salvador quer chegar a 2034 com 700 km de malha cicloviária, o que representa mais que o dobro da infraestrutura disponível na cidade atualmente (300 km). Para alcançar a meta, o município deve investir mais de R$100 milhões, conforme prevê um inédito plano elaborado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) com o apoio do governo britânico, através do UK Pact.

O plano traça 12 objetivos e tem entre os destaques incentivar o uso da bicicleta como um modal de transporte diário em substituição ao transporte motorizado individual e como complemento do transporte coletivo. Além disso, visa integrar a bicicleta aos diversos subsistemas de transporte público e melhorar a infraestrutura cicloviária disponível, de modo a constituir um espaço viário adequado e seguro para a circulação de bicicletas.

A ideia é reforçar o compromisso da capital baiana em ser cada vez mais sustentável, segura e inclusiva, consolidando alternativas de transporte zero emissões de gás carbônico. O documento, inclusive, foi elaborado com base em extensas consultas públicas, análises técnicas e melhores práticas internacionais.

“Esse plano não é simplesmente uma previsão de aumento de rede cicloviária, mas um diagnóstico preciso da infraestrutura atual, mostrando onde deve ser aprimorado e ampliado. Temos políticas para fomentar o uso da bicicleta, como educação, conectividade e integração multimodal”, explicou o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

“Salvador é uma cidade em que 38% da população se desloca a pé, e melhorar os sistemas de cobertura permitirá mais deslocamentos de bicicleta. Pretendemos, com esse plano, chegar a 25 quilômetros de ciclovias por 100 mil habitantes em uma década, atingindo níveis de cidades cicláveis da Europa”, acrescentou o gestor.

Em junho passado, a administração municipal destinou recursos em novas intervenções para ampliar a rede cicloviária da cidade, readequando ciclovias na Avenida Suburbana e do Rio Vermelho. Neste último, alguns trechos passarão a contar com nova ciclorrota, por exemplo, na Rua do Meio, e uma ciclovia ao lado do Mc Donald's até o Quartel de Amaralina.

A prefeitura tem intensificado, ainda, esforços para fortalecer os programas de educação de trânsito tanto para o público em geral, mas também para os usuários de bicicleta e assemelhados, através do Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB).

O Plano Cicloviário de Salvador analisa toda infraestrutura disponível, desde pavimentação, iluminação, sinalização, bicicletários e paraciclos, bem como condições de segurança viária.

O mapeamento mostra que, embora Salvador tenha grande parte de relevo acidentado – conta com 45% da área urbana com declividade acima de 10% –, a cidade apresenta diversas regiões com topografia adequada ao uso da bicicleta e modais assemelhados, favorecidos por uma extensa orla marítima. São mais de 30 quilômetros de vias à beira-mar, dentro dos limites municipais da capital – desde a Baía de Aratu (no Subúrbio Ferroviário) até os limites com a cidade de Lauro de Freitas (na praia de Ipitanga).

A ciclovia da Avenida Suburbana é a mais longa existente no município, com duas faixas de aproximadamente 12 km de extensão, ligando bairros populosos na região. A via para pedal, aliás, foi alargada para atrair um maior número de ciclistas para a área, garantindo assim maior segurança e conforto aos usuários.