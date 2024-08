CRIME

PM acusado de matar dono de lava-jato em Feira de Santana se entrega e é preso

O homem morto foi identificado como José Luiz Borges Santos, de 41 anos. Câmeras de segurança mostram o atirador de capacete e arma na mão já ao adentrar o local. José Luiz lavava um carro do lado de fora quando notou a aproximação do suspeito. Ele tentou correr para se esconder no escritório, mas foi seguido e baleado. Ele morreu no local.

Em um primeiro depoimento, o policial militar negou o crime e chegou a dizer que estava viajando na data. “Diligências investigativas constataram, por meio de imagens de câmeras de segurança, que o acusado estava em Feira de Santana. Os policiais identificaram também que o tênis usado pelo suspeito no dia do crime foi o mesmo utilizado no dia em que prestou depoimento na delegacia especializada. Foram constatadas ainda impressões digitais do acusado em um carregador encontrado no local do crime”, diz o delegado Gustavo Coutinho.