CRIME

Policial militar é suspeito de matar dono de lava-jato em Feira de Santana

O suspeito da morte José Luiz Borges Santos, 41 anos, em um lava-jato no município de Feira de Santana seria um policial militar. Ele foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (22), no bairro Brasília. Segundo informações da Polícia Civil (PC), José tinha se desentendido anteriormente com o suspeito do crime.