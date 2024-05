CRUZ DAS ALMAS

PM apreende 700 kg de pólvora que seria utilizada na confecção de espadas de fogos

O material foi apreendido em uma fazenda na zona rural de Cruz das Almas

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 17:55

A Polícia Militar apreendeu 700 kg de pólvora, 300 bambus enrolados com barbante e duas máquinas artesanais para enrolar os bambus em uma fábrica de espadas de fogos em Cruz das Almas, no recôncavo baiano. O material foi apreendido na manhã do último domingo (26).

Policiais da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram averiguar uma informação anônima de uma fábrica de espadas de fogo em uma fazenda, na zona rural do município.

Ao chegar no endereço citado, a guarnição constatou o fato. No local, foram encontrados diversos insumos, além de maquinário específico para produção do artefato.

A pólvora foi queimada em um local seguro por não haver possibilidade para armazenamento. O restante do material foi encaminhado para a delegacia local, onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso