PM apreende drogas e munição de fuzil em região de mata em Periperi

Cerca de mil porções de droga, carregadores e munições de fuzil foram apreendidos no final da tarde da sexta-feira (1) pela Polícia Militar em uma área de mata fechada em Periperi, no Subúrbio de Salvador. Traficantes que estavam com o material fugiram ao notar aproximação de equipes da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi).



Segundo a Polícia Militar, as equipes estavam reforçando ações de combate ao crime organizado na localidade da Baixada, em Mirantes de Periperi, quando viram três homens armados. O trio atirou na direção dos PMs e saiu em fuga.